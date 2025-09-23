En Colo Colo ya se alistan para su último partido antes del receso por el Mundial Sub 20, que será el próximo viernes contra Deportes Iquique en duelo pendiente por la fecha 23 de la Liga de Primera 2025.

En la previa de este compromiso habló en conferencia de prensa el defensa Jonathan Villagra, quien viene de recuperarse de un golpe en su cabeza en la Supercopa, por lo que incluso tuvo que tener 48 horas de reposo.

Pero el zaguero de 24 años ya está en condiciones de jugar y diría presente ante los Dragones Celestes.

Sobre este choque, Villagra puso hincapié en que Colo Colo necesita los puntos para meterse en zona de clasificación de copas internacionales, mientras que los nortinos también llegan necesitados en la parte baja de la tabla de posiciones.

“Sí, hemos analizado estos días que llevamos desde el domingo a Iquique. También vienen a buscar un resultado porque están peleando al descenso. Pero más que eso también nos enfocamos en nosotros, porque también estamos necesitados de los puntos, porque queremos meternos arriba en la zona. Entonces vamos a salir a hacer nuestro juego y a ganar sí o sí”, comentó el defensor.

La titularidad de Arturo Vidal en Colo Colo

El formado en Unión Española también fue consultado por la situación de Arturo Vidal, quien al parecer ha perdido la titularidad con la llegada del nuevo entrenador Fernando Ortiz.

Ante aquello, Jonathan Villagra respondió que siempre quieren al King en cancha, pero que la decisión final pasa por el técnico argentino.

“Lo de Arturo, obvio, uno siempre lo quiere tener ahí en la cancha. Pero ya uno no se puede meter más ahí, esa es decisión del profe y él verá qué hace”, contestó el oriundo de San Vicente de Tagua-Tagua.

Arturo Vidal fue suplente en el debut de Fernando Ortiz como DT de Colo Colo. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

¿Cuándo es el partido de Colo Colo vs Deportes Iquique?

El Cacique enfrenta a los Dragones Celestes este viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental con un aforo de 32 mil espectadores, partido válido por la fecha 23 de la Liga de Primera.