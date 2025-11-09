Colo Colo sacó adelante un partido bravísimo ante Unión Española el día de ayer, donde los albos se impusieron por 2-1 al cuadro hispano con goles de Javier Correa y Tomás Alarcón en un compromiso donde Jonathan Villagra fue expulsado.

El Cacique empataba 1-1 y tenía un trámite relativamente sin sobresaltos ante Unión Española, pero en el minuto 63 Jonathan Villagra controla de mala manera un balón y termina haciendo una falta que le significó su segunda tarjeta amarilla y, por consecuencia, la tarjeta roja.

El formado en los pastos de Independencia no reclamó mucho y se fue bajo una lluvia de insultos en el sector sur del Estadio Santa Laura, donde los hinchas hispanos no le perdonaron su paso a Colo Colo y se lo hicieron sentir.

Villagra le muestra el escudo de Colo Colo a los hinchas de Unión. | Foto: TNT

La cámara de TNT Sports echó al agua al defensor del Cacique, toda vez que cuando iba saliendo del campo de juego, mira hacia la tribuna de los hinchas hispanos y se toca el escudo del Cacique para hacerle sentir a los hispanos su nuevo equipo.

La acción lo único que generó fue la rabia del puñado de forofos de Unión Española que estaban en ese sector, quienes solo insultaron con más fuerza y vehemencia al jugador que ya había visto la tarjeta roja.

Así las cosas, Jonathan Villagra deja en el olvido su cariño por Unión Española y se concentra en lo que pueda pasar en Colo Colo, donde no estará presente en el próximo partido ante Unión La Calera en el Estadio Monumental.

