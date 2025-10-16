Este fin de semana Colo Colo vuelve al ruedo de la Liga de Primera 2025 y lo hará visitando al líder del torneo, Coquimbo Unido, en un duelo importantísimo para los albos en sus pretensiones de seguir acortando distancia para meterse en zona de clasificación a copas internacionales.

En la previa del viaje a la Cuarta Región, conversó con los canales oficiales del Cacique el defensa Jonathan Villagra, quien adelantó lo que esperan de este choque con el Pirata e insistió en el objetivo que tienen de aquí a que termine el torneo.

“Un partido difícil, estamos nosotros necesitados de puntos para escalar. Nos enfocamos también en lo que es nosotros, tratar de escalar, ganar y meternos en una copa internacional”, comenzó diciendo.

“Estamos motivados en conseguir este último objetivo que es tratar de clasificar a la copa, queremos ganar todos los partidos y meternos un poco más arriba”, añadió el zaguero de 24 años.

En la instancia también se refirió a la preparación que tuvieron en estas semanas de receso por el Mundial Sub 20, donde disputaron dos partidos amistosos.

“Tuvimos un tiempo largo para prepararnos para este partido, jugamos un par de amistosos y vamos poniendo en la cancha la idea del profe. Así que nos vamos afiatando bien a él y esperar que salga todo el domingo”, indicó el ex Unión Española.

Jonathan Villagra hablando en el canal oficial de Colo Colo. (Foto: Captura)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Coquimbo Unido vs Colo Colo?

El partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo se disputará este domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, válido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025.