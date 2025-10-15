Colo Colo se alista para lo que será su importante desafío dentro de la Liga de Primera, en al que los ‘Albos’ visitarán a Coquimbo Unido, con la gran misión de poder sumar los tres puntos para lograr un cupo a competencias internacionales.

El entrenador Fernando Ortiz ha trabajado con todo pensando en lo que es este compromiso, en la que espera poder dar la gran sorpresa en la cuarta región y derrotar al líder del torneo.

En la antesala a este partido, en el ‘Cacique’ recibieron una pésima noticia en las últimas horas y trata de la lesión de un importante jugador en Colo Colo, quien quedará descartado por varias semanas.

Marchant baja por un mes en Colo Colo

En la jornada de día martes, se conoció que el delantero Francsico Marchant habría sufrido una lesión, que lo descartaba para el duelo ante Coquimbo Unido en el fútbol chileno.

Marchant preocupa en Colo Colo | Foto: Photosport

Tras esto, el atacante fue sometido a estudios para conocer la cuantía de su lesión, en la que le da un tremendo golpazo a Fernando Ortiz en Colo Colo pensando en los próximos duelos

El periodista Cristopher Brandt informó en su cuenta de ‘X’, que el joven atacante del ‘Cacique’ estará fuera de las canchas entre 4-6 semanas por un esguince de rodilla grado dos.

De esta manera, Colo Colo deberá lidiar con un nuevo problema para lo que es esta recta final, en la que pierde a un importante nombre para el ataque en el ‘Cacique’ pensando en lo que son los duelos claves que se le avecinan en el torneo.