Colo Colo ya empieza a preparar sus últimos detalles para lo que será su gran desafío dentro de esta antepenúltima fecha en la Liga de Primera, en la que los ‘Albos’ recibirán en el Estadio Monumental a Unión La Calera.

Los dirigidos por Fernando Ortiz están conscientes de que en esta recta final deben sumar la mayor cantidad de puntos posibles para seguir soñando con las competencias internacionales, en la que aspira poder decir presente en la próxima Copa Sudamericana.

Para esto, el DT argentino espera poder contar con todo su contingente para estos duelos finales, en la que por aquello mismo el ‘Tano’ podría recuperar a un importante jugador para esta recta crucial.

Se trata del joven atacante, Francisco Marchant, quien sufrió un esguince medial de rodilla derecha posterior al Mundial sub 20, lesión que tiene al jugador hace más de un mes fuera de las canchas.

Pero este calvario para Marchant ya parece llegar a su fin, en la que el delantero de Colo Colo estaría volviendo a los trabajos junto a sus compañeros pensando en estos últimos duelos del ‘Cacique’, en la que espera poder decir presente.

Marchant alegra a Colo Colo | Foto: Photosport

Le ponen fecha de retorno a Marchant

El periodista de TNT Sports, Daniel Arrieta reveló en el programa ‘No es Para Tanto’ la fecha en la que Francisco Marchant podría ser una opción para Fernando Ortiz en Colo Colo tras haber superado lo que fue esta compleja lesión que lo alejó de las canchas.

¿La fecha? Marchant no estará disponible para el duelo próximo de Colo Colo ante Unión La Calera, pero se comenzará a sumar a los trabajos a la par de sus compañeros pensando en el compromiso ante Cobresal en el norte de nuestro país.

Ortiz lo verá como opción para dicho duelo, en la que en caso de no verlo de forma óptima, no lo arriesgará y preferirá tenerlo al 100% para el último duelo del torneo nacional ante Audax Italiano en el Estadio Monumental.

De esta manera, Fernando Ortiz recibe una tremenda noticia en Colo Colo para esta recta final, en la que estará analizando día a día la evolución de Francisco Marchant, a quien espera para poder darle minutos en esta recta final, ya que lo considera como una importante opción para el ataque ‘Albo’.