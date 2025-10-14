En Colo Colo se encendieron las alarmas este martes, en medio de los preparativos para el partido contra Coquimbo Unido en la reanudación de la Liga de Primera 2025 tras el receso por el Mundial Sub 20.

Esto porque el Cacique estaría sufriendo con un nuevo lesionado, el cual esta jornada tuvo que partir a la clínica para realizarse exámenes médicos.

Se trata del juvenil Francisco Marchant, quien presentó una dolencia en una de sus rodilla en la práctica, quedando posiblemente descartado para la visita a los Piratas.

Así lo informó el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN en su cuenta de X (ex Twitter), donde expuso que el jugador de 19 años habría terminado el entrenamiento con esta lesión.

Cabe recordar que el canterano es quien ha cargado con la mayor parte de los minutos Sub 21 en la presente campaña, por lo que es una baja sensible pensando en la recta final del torneo. Hasta el momento suma 15 presencias con un gol y cuatro asistencias.

Francisco Marchant se perdería el partido contra Coquimbo Unido. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

Francisco Marchant venía de disputar el Mundial Sub 20

Recién esta semana el formado en Macul se había reincorporado al plantel de Colo Colo, luego de haber participado con la Selección Chilena en el Mundial Sub 20.

Marchant fue suplente, pero tuvo minutos en los cuatro partidos de La Roja, quedando eliminado hace una semana en octavos de final contra México.