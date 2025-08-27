En Colo Colo se preparan para lo que será el Superclásico 198 del fútbol chileno, donde este fin de semana reciben a Universidad de Chile por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.

Este será el segundo partido en que el Cacique se presente con una dupla técnica interina tras la salida del entrenador Jorge Almirón, dúo compuesto por Hugo González y Luis Pérez.

En su estreno empataron 0-0 de visita ante Palestino, en un opaco partido que se jugó el pasado viernes en La Cisterna.

Ahora, ya ensayan lo que será la formación para el Superclásico, donde en primera instancia se mantendría el esquema 4-3-3.

En esta ocasión no podrán contar con el suspendido defensa Emiliano Amor, quien sería reemplazado por Alan Saldivia que recibió el alta médica por una rebelde pubalgia.

Además vuelven a estar disponibles el zaguero Sebastián Vegas y el volante Arturo Vidal, quienes vienen de una fecha de suspensión y serían titulares contra la U.

El que sería enviado al banco de suplentes es el volante ofensivo Claudio Aquino, para fortalecer el mediocampo, donde el capitán Esteban Pavez y Vicente Pizarro acompañarían al King.

Mientras que en la delantera la dupla González-Pérez está probando al juvenil Leandro Hernández junto a Javier Correa y Lucas Cepeda. Esto por la ausencia de Francisco Marchant que se encuentra en el microciclo de la Selección Chilena Sub 20.

Claudio Aquino

La probable formación de Colo Colo

Considerando lo anterior, la formación que ensaya Colo Colo para el Superclásico es la siguiente:

Fernando De Paul; Mauricio Isla, Alan Saldivia, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Arturo Vidal; Leandro Hernández, Javier Correa y Lucas Cepeda.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico?

El Superclásico 198 entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará el domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental, con arbitraje de Cristián Garay.