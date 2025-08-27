Este miércoles 27 de agosto se vive una jornada clave en Colo Colo, ya que durante la tarde el directorio de Blanco y Negro definiría al nuevo entrenador del primer equipo tras la salida de Jorge Almirón.

El pasado lunes en la comisión fútbol definieron los nombres de los candidatos, donde el favorito sería Gustavo Quinteros, quien ya dirigió al Cacique entre 2020 y 2023, salvándolo del decsenso y obteniendo cuatro títulos.

En la carpeta también estarían Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, Pablo Guede y una sorpresa, que sería el tapado y que se estaría metiendo por los palos.

El tapado para dirigir a Colo Colo

Se trata del argentino Fernando Ortiz, exfutbolista y entrenador con experiencia en el fútbol paraguayo y mexicano. Es más, viene de dirigir al Santos Laguna del delantero chileno Bruno Barticciotto en la Liga MX.

El estratega de 47 años viene de renunciar a los Guerreros en mayo por diferencias con la dirigencia, al no cumplirse sus requerimientos en el mercado de fichajes. En la actualidad está libre a la espera de un nuevo proyecto, que podría ser Colo Colo.

Fernando Ortiz se mete entre los candidatos para dirigir a Colo Colo. (Foto: Héctor Vivas/Getty Images)

Hasta el momento ha dirigido a cinco equipos, que son: Sol de América y Sportivo Luqueño en Paraguay, para luego irse a México donde tomó al América, Monterrey y Santos Laguna.

En los Rayados de Monterrey dirigió a otro chileno que actualmente está a préstamo en el Cacique, el defensa Sebastián Vegas.

La cuota pendiente de Ortiz es que hasta ahora no ha podido salir campeón con ninguno de los equipos que ha dirigido.