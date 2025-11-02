La fecha 14 de la Premier League Rusa fue escenario de un vibrante “duelo de chilenos” que terminó con un claro ganador y un golazo verdaderamente para enmarcar.

El Orenburg de Jordhy Thompson se impuso con autoridad por 3-1 sobre el FC Sochi de Ignacio Saavedra, en un partido donde el ex Universidad Católica fue titular, pero no pudo hacer nada ante la magia del ex Colo Colo.

El partido estaba en su recta final y el Orenburg buscaba el gol que liquidara las esperanzas del Sochi. Fue entonces cuando el antofagastino demostró por qué apostaron por su talento en Europa.

El misil de Jordhy Thompson al ángulo

El formado en el conjunto Popular recibió el balón, se acomodó para su perfil izquierdo y, desde fuera del área, desató un misil teledirigido. El zapatazo fue tan potente que se coló limpiamente en el ángulo superior del portero Yuri Diupin, que se estiró solo para la foto.

Este es el quinto gol de Thompson en la temporada | FOTO: Captura

Fue el 3-1 definitivo. Un gol de antología que sella el triunfo del Orenburg, que escapa de la zona baja de la tabla de posiciones, y que amarga la jornada de “Nacho” Saavedra, quien vio desde el mediocampo cómo su compatriota se robaba todas las portadas en Rusia.

El golazo de Jordhy Thompson en Rusia: