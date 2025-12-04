Tras la final perdida por Peñarol a manos de su archirrival Nacional, el futuro de Brayan Cortés volvió a instalarse en el centro del debate tanto en Uruguay como en Chile.

El arquero de Colo Colo, que llegó a préstamo al Manya para disputar la temporada 2025, ha mostrado rendimientos irregulares defendiendo el arco del elenco de Montevideo, lo que ha abierto dudas respecto a su continuidad.

A esto se suma que, en las últimas horas, distintos periodistas charrúas informaron que el conjunto aurinegro no está completamente convencido de pagar los 1.8 millones de dólares que exigen en el Estadio Monumental por la opción de compra del guardameta.

En paralelo, Fernando Ortiz y la dirigencia de Blanco y Negro siguen con atención la situación, pues Cortés continúa siendo un activo relevante del plantel, y un eventual regreso podría modificar la planificación del arco albo para la temporada 2026.

Fue el periodista Sebastián Giovanelli, de Radio Sport 890 y ESPN Uruguay, quien entregó la actualización más concreta respecto a la teleserie.

Según detalló el comunicador, El Carbonero esperará el regreso del entrenador Diego Aguirre, actualmente de viaje, para tomar una decisión definitiva sobre la continuidad del arquero chileno.

Segundos después, Giovanelli añadió que, a esta hora, parece difícil que el meta de 30 años siga defendiendo la camiseta de Peñarol, dejando claro que el panorama del iquiqueño en Uruguay es más incierto que nunca.

