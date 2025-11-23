Este domingo Colo Colo tiene un partido clave ante Unión La Calera por la antepenúltima fecha de la Liga de Primera 2025, donde podría alcanzar los puestos de clasificación para Copa Sudamericana.

En la previa, desde el club dieron a conocer el parte médico que confirmó que el Cacique sigue teniendo a tres jugadores al margen por lesiones, descartando también algún problema físico del capitán Esteban Pavez, que nuevamente quedó fuera de la lista de citados.

Si bien para esta ocasión el entrenador Fernando Ortiz recuperó a tres nombres que venían en recuperación, como Arturo Vidal, Alan Saldivia y Salomón Rodríguez, hay otros tres que continúan al margen. Lo positivo, es que no se ha sumado ningún otro a este listado.

Cabe recordar que los albos tienen dos bajas por suspensión para este choque ante los Cementeros, que son el defensa Jonathan Villagra y el volante Claudio Aquino.

Las bajas de Colo Colo por lesión

El primero en la lista es el defensor juvenil Nicolás Suárez, que sufrió una luxación en el hombro izquierdo en el Mundial Sub 20, por la que fue operado y está en rehabilitación, con un tiempo de recuperación de 12 semanas.

Le sigue el lateral Óscar Opazo, que no seguirá en el club para el 2026, y que se está recuperando de una meniscectomía interna en la rodilla izquierda.

Y quien va más avanzado es Alexander Oroz, que tuvo una lesión muscular en el isquiotibial en la pierna derecha, por el que también fue intervenido quirúrgicamente, y lleva 14 semanas de evolución.

Parte médico entregado por Colo Colo.

El partido entre Colo Colo y Unión La Calera se disputará esta noche a partir de las 20:30 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025.

En síntesis