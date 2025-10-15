Este miércoles Colo Colo disputa una de las semifinales de la Copa Libertadores Femenina 2025 ante Deportivo Cali, llave que se define a partido único en Buenos Aires, Argentina.

Las tricampeonas del fútbol chileno vienen de ganar todos sus partidos, venciendo en fase de grupos a Olimpia (2-0), Sao Paulo (1-0) y San Lorenzo de Almagro (1-0), luego en cuartos de final eliminaron a Libertad (1-0).

Con esto, las albas también siguen estirando su extraordinario invicto, sumando 36 triunfos al hilo, considerando la increíble racha en la Liga Femenina. Es más, a nivel mundial solo Olympique Lyon tiene más victorias consecutivas (41).

En la vereda del frente están las colombianas que vienen de vencer por 2-0 a Sao Paulo en la ronda anterior, mientras que también ganaron su grupo, donde enfrentaron a Universidad de Chile.

Las dirigidas por Tatiele Silveira buscan su quinta final internacional, torneo que ganaron en 2012. La última vez que se metieron en la gran definición fue en 2017.

Mary Valencia ha anotado todos los goles de Colo Colo en la Copa Libertadores 2025. (Foto: @ColoColoFem)

¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs Deportivo Cali?

Las albas y las caleñas se enfrentan este miércoles 15 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola de Banfield, Buenos Aires.

¿Dónde ver por TV y streaming esta semifinal de la Copa Libertadores Fem?

Este partido será transmitido en Chile por televisión abierta a través de la señal de Chilevisión, además de sus plataformas digitales como la señal online y la aplicación MiChv.

También se podrá ver en streaming por la plataforma gratuita Pluto TV, en los canales Pluto Deportes y Chilevisión Deportes.