La eliminación de la Selección Chilena del reciente Mundial Sub-20 ha generado un ambiente tenso y múltiples reflexiones dentro del plantel y el entorno futbolístico.

Tras la derrota ante Egipto en la fase de grupos, Nicolás Suárez, jugador de Colo Colo, se pronunció sobre el trabajo de Nicolás Córdova y el estilo de juego de La Roja: “Date cuenta en la posesión, sometemos a los rivales”, respondió ante una consulta de un periodista.

La frase, aunque inocente en intención, se volvió viral. Tras la eliminación de Chile a manos de México, los hinchas no tardaron en recordarle la polémica declaración, transformando a Suárez en Trending Topic y generando críticas en redes sociales.

Nicolás Peric no se olvida de las palabras de Nicolás Suárez en el Mundial Sub 20

El respaldo público de Suárez a Córdova no pasó desapercibido y motivó la intervención de Nicolás Peric, histórico arquero chileno, quien decidió darle un consejo directo y sin filtros al joven jugador.

Peric le dijo a Suárez: “Estamos pasándonos rollos. Porque a la vuelta de la esquina no te conoce ni el que vende el diario si no haces las cosas bien”.

Agregó además: “Hay que mantener la calma y aguantar el chaparrón, porque si a esta edad estás con que no te gusta lo que te dicen, mamita querida”.

Nicolás Suárez fue uno de los futbolistas más criticados por los hinchas chilenos | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Con estas palabras, el ahora comunicador de Radio Pauta y ESPN Chile buscó transmitirle al joven futbolista que en el fútbol profesional el respeto, la paciencia y la madurez son tan importantes como las habilidades dentro de la cancha,