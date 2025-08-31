Colo Colo se quedó con el Superclásico 198 ante Universidad de Chile. El Cacique venció por 1-0 en el estadio Monumental con solitario gol de Vicente Pizarro. Una vez finalizado el compromiso, el Vicho valoró que lograron hacerse fuertes en casa.

“Este partido había que ganarlo como sea. Desde el primer minuto vivimos un ambiente que no se tenía hace tiempo, la gente vino a disfrutar, a alentar al equipo en todo momento, creo que eso se notó. Con nuestra gente acá nos tenemos que hacer fuertes, creo que hoy fue así. Sacamos un partido difícil, con un rival que viene muy bien. Hoy día había que ganar como sea, como equipo nos hicimos fuertes y lo demostramos con nuestra gente”, comentó en diálogo con TNT Sports.

El mediocampista tuvo elogios para lo que venía mostrando la U: “Un equipo que se ve muy bien ha competido muy bien, pero creo que estos partidos son aparte. Más allá del momento en que esté cada equipo hoy se vio un clásico, otro ambiente, estamos de local, había que hacerlo sentir y el equipo se impuso”.

Pizarro además se refiere a la temporada lejos del liderato: “Es difícil porque este club acostumbra a pelear cosas importantes, a pelear campeonatos, a estar siempre en copas, hay que hacerse fuertes”.

Además, anticipa la llegada de Fernando Ortiz y deja clara la postura del plantel: “Empieza una nueva etapa en el club, disposición de todo el grupo al trabajo, día a día empezar a trabajar, en que hay que sacar esto adelante, hay que ganar todos los partidos que quedan en el Campeonato y meterse en copas”.

Vicente Pizarro y la faceta que viene trabajando en Colo Colo

El Vicho se refirió a como está trabajando su faceta de llegar al área: “Mis compañeros me ayudan bastante, sé que tengo que llegar más al área, sé que el volante tiene que hacer goles, es muy importante aportar así al equipo. Muy contento, por mí, por mis compañeros, hacemos un esfuerzo tremendo. Muy contento y con muchas ganas de lo que viene”.

Vicente Pizarro está trabajando más en la llegada al área. (Foto: Photosport)

Por último, aclaró la importancia de ganar en el Cacique: “Lo más importante acá es ganar, clásicos lo que sea, muy contentos y vamos a seguir trabajando por lo que viene”.