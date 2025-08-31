Colo Colo se quedó con el Superclásico 198 del fútbol chileno. Con solitario gol del “Vicho”, los albos de la mano de Hugo González y Luis Pérez lograron imponerse a los azules.

El primer tiempo quedó marcado y bastante condicionado para los azules luego de la expulsión de Franco Calderón, quien entró con mucha fuerza sobre Vicente Pizarro y recibió la cartulina roja por parte de Cristián Garay.

En la segunda parte fue casi todo para los albos. De hecho, hubo tres palos que increíblemente salvaron a Toselli, e incluso uno más en la jugada del gol.

Fue el recién ingresado Francisco Marchant quien cabeceó con potencia al pórtico azul, pero el travesaño le impidió anotar. Sin embargo, allí estaba Vicente Pizarro para batir al meta universitario y desatar el grito de gol de casi 40.000 almas en Pedrero.

En los descuentos, una salida en falso de Fernando De Paul dejó solo a Rodrigo Contreras quien, de chilena, no logró batir al arquero del “Cacique”.

¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y U. de Chile?

El siguiente partido de albos y azules será precisamente entre ellos. Colo Colo y Universidad de Chile ahora se medirán por la Supercopa pendiente desde hace meses. ¿Cuándo? el domingo 14 de septiembre a contar de las 15:00 horas en Santa Laura.