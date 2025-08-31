Colo Colo tiene confirmado a su nuevo entrenador para la recta final de 2025: Fernando Ortiz ya representa los colores del club. Ante dicha situación, una leyenda alba tuvo una potente reacción.

¿De quién se trata? Carlos Caszely opinó sobre el arribo del DT argentino en los micrófonos de Radio Cooperativa. Para el ídolo de la institución, hay algo fuera de lo deseado en este movimiento.

El mítico delantero reflexionó sobre la presencia de foráneos en el fútbol chileno. Una vez más, los albos incorporan a un estratega trasandino a sus filas: tendrá contrato hasta diciembre de 2026.

“La verdad que no lo conozco mucho, no sé mucho de él, así que no puedo dar una opinión al respecto. No sé si tiene títulos o no tiene títulos. Ojalá si viene haga una buena labor y saque a Colo Colo de este momento”, lanzó.

“Es muy raro que estemos llenos de extranjeros, no solamente en Colo Colo, en todos lados. En las direcciones técnicas, en los medios de comunicación, en todos lados. Bueno, hay que ver cómo le va. Ojalá le vaya bien”, agregó.

Fernando Ortiz se convirtió en el nuevo DT de Colo Colo: Carlos Caszely no lo conoce. (Foto: Getty)

Los candidatos de Carlos Caszely para Colo Colo

Finalmente, el Rey del Metro Cuadrado reveló cuál era su principal carta para la banca alba. Quería ver a un entrenador que no dirige en el país desde la temporada 2020.

“A mí me gustaba mucho el Fantasma (Figueroa). Hay muchos, un Jaime Vera, un Hueso Basay, un Miguel Ramírez. Nombres habían, pero ya está este. Es joven, ojalá le vaya bien. Tiene harta tarea para adelante”, cerró.