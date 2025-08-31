Fernando Ortiz es el flamante nuevo entrenador de Colo Colo. El Tano llega con la misión de levantar el rumbo del club que tiene una amarga temporada, sin cumplir ninguno de los objetivos que se trazó a principio de año. De hecho, en el Cacique lo eligieron en base a un perfil.

El presidente del CSD Colo Colo, Edmundo Valladares, explicó por qué en el directorio de Blanco y Negro se decidieron por incorporar al Tano: “A través de lo que hemos hablado como club, con los directores en Blanco y Negro, fue una búsqueda profunda, de muchos nombres, buscando calzar un perfil que fuera idóneo para Colo Colo, como te digo carácter, liderazgo, fútbol ofensivo, promoción a la cantera y en ese sentido valoramos el proceso”.

“Han pasado algunos técnicos que llegan con menor conocimiento que otros, pero finalmente acá lo importante es demostrarlo con trabajo y esperemos que les pueda ir muy bien a Fernando Ortiz(…) Valoramos el proceso y valoramos que se haya buscado un perfil. Creo que eso hace mucho tiempo no se daba una búsqueda como se dio en esta oportunidad”, expresó el directivo sobre las razones para la llegada del nuevo DT.

Valladares explica que pusieron metas al DT: “Según lo que conversamos con Blanco y Negro, con los directores y Aníbal Mosa, es una propuesta, un proyecto que va de la mano del cumplimiento de objetivos, lo que nos parece que es muy correcto. Colo Colo como institución grande está obligado a cumplir ciertos mínimos. En ese sentido, nos parece muy correcto que sean en base a objetivos”.

En ese aspecto, dejó claro cuál es la meta que tiene Fernando Ortiz en este 2025: “El objetivo mínimo debe ser entrar a un torneo internacional”.

También menciona que se debe ir aprendiendo ante la consulta sobre la extensión de contrato que se hizo a Jorge Almirón en su momento, cuando ya tenía un año completo de contrato vigente. “Creo que siempre hay que ir aprendiendo, hay que ir mejorando, avanzando”.

Además, reiteró que es positivo que el contrato del nuevo entrenador sea en base a metas: “Vemos muy bien que lo que se pueda haber conversado con Fernando Ortiz sea en base al cumplimiento de objetivos. Todos en Colo Colo como institución grande estamos siempre en evaluación. Me parece muy bien que sea así y ojalá los objetivos se puedan cumplir, esa es la idea. Ojalá que pueda dar resultado y vamos a estar todos empujando para que pueda insertarse rápidamente en Colo Colo”.

Edmundo Valladares destaca el rendimiento de Fernando Ortiz en clubes de alta exigencia

Fernando Ortiz tiene experiencia en clubes importantes como el América y Monterrey de México, pero aún no logra un título en su carrera que empezó en 2022. Edmundo Valladares considera que el tema de las consagraciones es relativo.

“Hay técnicos que han llegado con muchos títulos a Colo Colo, hay otros que han llegado sin tener títulos. La verdad que ese tema es relativo. Lo importante es que está según lo que hemos conversado y evaluado bien, fue en base a un criterio de búsqueda, en base a la búsqueda de un perfil que pueda calzar en base a lo que a nuestro juicio tiene que ser Colo Colo”, expresó el dirigente.

Fernando Ortiz es el nuevo estratega de Colo Colo. (Foto: Getty)

También valoró que logró buen rendimiento en equipos con gran exigencia: “Colo Colo tiene que tener un técnico con carácter, con liderazgo. Nosotros apostamos a un proyecto club que tiene que darle tiraje a la cantera, eso para nosotros es central y además es un técnico que ha tenido rendimientos importantes en clubes que tienen alta exigencia igual que Colo Colo. Esperemos que le pueda ir muy bien”.

Valladares recordó que DT sin un camino tan largo y consagraciones lograron hacer historia en el Cacique: “Hay técnicos anteriormente que no tenían una trayectoria tan extensa, que no tenían títulos y han hecho historia en el club, esperemos que esta forma de trabajo que fue elegida por los directores, que fue en base a lo que levantó el scouting de la secretaría deportiva de Colo Colo pueda tener buenos resultados y que ojalá los colocolinos puedan salir victoriosos de la llegada de Fernando Ortiz”.