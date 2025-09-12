En Colo Colo se preparan con todo para la Supercopa. Pese a que el partido entre Albos y azules estaba en duda, las autoridades finalmente disiparon las interrogantes y el encuentro se jugará sí o sí este domingo en el Estadio Santa Laura.

Esta tarde se dio la tradicional conferencia de capitanes, donde Lucas Assadi y Vicente Pizarro dieron sus impresiones por parte de uno y otro equipo.

El capitán de los albos habló sobre la gran competencia que hay en la cantera por agarrar un puesto de titular en el plantel, destacando a tres nombres en particular.

“De cierta forma siempre los juveniles han subido a entrenar. Me pasó a mí en su momento. Todo termina siendo un proceso, entrenar harto tiempo con el plantel y demostrar que uno está para competir y los momentos van a llegar”, comenzó señalando el “Vicho”.

Luego, sostuvo que: “Francisco Marchant y Leandro Hernández han tenido su proceso y ahora están jugando más. De a poco irán sumando, tienen muchas ganas de estar y creo que al final el jugador formado en casa sabe lo que es el club, lo que se exige siempre es ganar y pelear cosas importantes”.

El canterano que ilusiona a Colo Colo

Pero uno de estos nombres ha generado más ilusión que otros. Se trata del joven haitiano Manley Clerveaux, quien hizo su debut meses atrás con Jorge Almirón al mando en un partido de Copa Chile frente a Unión San Felipe. Pese a dejar muy buenas sensaciones, el exDT del popular no lo llamó más.

Sin embargo, con Fernando Ortiz el ariete ha tenido cabida entrenando con el primer equipo y, según Vicente Pizarro, pronto podría tener su gran chance en Colo Colo.

“Como dije antes, termina siendo un proceso. Al final la opinión mía, quien esté mejor terminará jugando. A Manley lo veo bien, muy fuerte. Va a tener su oportunidad como el resto de juveniles”, destacó.

Vicente Pizarro pone tod su fe en Manley Clerveaux y asegura que se viene su oportunidad (Foto: @colocolofutboljoven)

“Si está bien tarde o temprano va a termniar jugando. Hay mucha competencia en el plantel porque hay muchos jugadores, pero si entrena de buena forma y muestra el jugador que puede ser va a tener su oportunidad“, aseguró.

Finalmente, aclaró que: “Este club te exige mucho y hay muchos partidos en que somos muchos jugadores y después hay que tomar esa decisión. Lo veo muy bien y creo que va a ser un aporte para el equipo”, cerró.