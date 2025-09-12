Colo Colo lleva casi dos semanas bajo la dirección técnica de Fernando Ortiz, entrenador argentino quien llegó al Estadio Monumental para reemplazar a Jorge Almirón tras su turbulenta salida de los albos.

El ‘Tano’ -como le gusta que lo apoden- habría hecho una vasta evaluación del plantel de Colo Colo y pensaría en darle minutos a jugadores jóvenes, pero tampoco descuidaría a los estandartes que tiene la actual plantilla alba.

Pavez saldría de la titularidad en los albos. | Foto: Photosport

En esa línea, diversos reportes de prensa dicen que el técnico albo estaría impresionado con Tomás Alarcón y su nivel en los entrenamientos, situación que lo llevaría a ser titular el domingo frente a Universidad de Chile en la Supercopa del fútbol chileno.

La inclusión del ex jugador de O’Higgins y el Cádiz tendría un directo perjudicado: Esteban Pavez, capitán de los albos quien daría un paso al costado para que Alarcón complete el mediocampo junto a Vicente Pizarro y Arturo Vidal.

Ahora, habrá que esperar al domingo para ver si realmente Esteban Pavez sale del equipo titular y le da su lugar a Tomás Alarcón, quien llegó como refuerzo a principio de año, pero no ha tenido ni la continuidad ni el nivel que en un momento lo llevaron al viejo continente.

El 2025 de Esteban Paveez

Esteban Pavez arrancó la temporada 2025 como un indiscutido en Colo Colo, pero ha ido perdiendo presencia y mezcla titularidades con suplencia. Eso sí, en el último Superclásico frente a los azules, fue de los puntos más altos del Cacique.