Una jornada para el olvido tuvo este sábado el arquero chileno Brayan Cortés, ya que incidió directamente en la derrota de Peñarol por 2-0 en su visita a Club Atlético Cerro, por la fecha 13 del Torneo de Clausura en Uruguay.

El portero que está a préstamo desde Colo Colo, fue titular, pero cometió dos errores garrafales que costaron los goles del elenco albiceleste.

La apertura de la cuenta llegó a los 24 minutos con el gol de Enzo Larrosa, quien conectó de cabeza un tiro libre ante la mala salida del iquiqueño.

Y para el colmo de la gente del Manya, el Indio Cortés volvió a fallar a los 54′ ante el golazo de tiro libre de Ignacio Neira, donde quedó muy lejos de proteger su segundo palo.

De todos modos, el carbonero sigue siendo el líder del torneo charrúa con 29 puntos, escoltado por su clásico rival, Nacional de Montevideo (24 pts).

¿Brayan Cortés continuará en Peñarol?

Cabe recordar que Brayan Cortés está cedido en Peñarol hasta fin de año, pero con opción de compra, donde la dirigencia del carbonero está evaluando pagar por su pase fijado en 1,4 millones de dólares.

Mientras que con los albos, el golero de 30 años tiene contrato vigente hasta diciembre del 2027, por lo que si no se ejerce la opción de compra, tendrá que regresar a Macul.