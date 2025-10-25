Este sábado hubo un emotivo reencuentro de dos ex jugadores de Colo Colo en la Liga Premier de Rusia, en el triunfo por 1-0 del Spartak Moscú sobre el FC Orenburg por la fecha 13 del torneo euroasiático.

Se trata de los delanteros Pablo Solari y Jordhy Thompson, donde el argentino salió triunfador de este choque gracias al gol de Manfred Ugalde en los 67 minutos.

Los ex jugadores del Cacique se saludaron y compartieron un momento en la previa, incluso esta reunión quedó inmortalizada con una fotografía, la que más tarde el antofagastino compartió en sus historias de Instagram.

Cabe recordar que ambos fueron parte de Colo Colo en una misma época, cuando Solari brillaba con el primer equipo y el Niño Joya hacía lo propio en la proyección.

En esta ocasión los dos fueron titulares, donde el oriundo de Arizona fue reemplazado a los 88 minutos y Thompson recibió tarjeta amarilla en los 52′.

Mira la FOTO a continuación:

Captura de la historia de Instagram de Jordhy Thompson.

El presente de los ex Colo Colo en Rusia

El Pibe Solari está teniendo una temporada regular con el Spartak Moscú, donde lleva tres goles y cuatro asistencias en 19 partidos disputados. El equipo moscovita está sexto en la liga rusa con 22 puntos.

Por su parte, Jordhy Thompson lleva cuatro goles y una asistencia en 13 partidos, pero su equipo está en la decimocuarta posición con ocho puntos, en zona de promoción.