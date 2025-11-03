El presente de Brayan Cortés en Peñarol no pasa desapercibido. Desde su arribo al club uruguayo, el arquero chileno se ha adueñado del arco del “Carbonero” y se ha transformado en una de las figuras del elenco que dirige Diego Aguirre.

El “Indio” ya sabe lo que es levantar trofeos en suelo charrúa: primero conquistó la Copa Uruguay y ahora el Torneo de Clausura, luego de la victoria por 2 a 1 ante Defensor Sporting en la última fecha del campeonato. Un cierre ideal para una campaña que consolidó su condición de titular indiscutido.

Su rendimiento ha reavivado inevitablemente las preguntas sobre su futuro, especialmente en Chile, donde Colo Colo —club dueño de su pase— sigue de cerca sus pasos y analiza escenarios de cara a la próxima temporada.

Brayan Cortés junto a su familia en Uruguay | FOTO: Instagram

Brayan Cortés habla de su futuro: ¿Colo Colo o Peñarol?

En medio de ese panorama, el propio Cortés decidió hablar y poner paños fríos respecto a su préstamo con el equipo uruguayo, que finaliza en diciembre.

“Quiero seguir acá, si es que se da. Se verá en su momento. Yo estoy muy tranquilo, muy feliz en este momento, vivo el día a día. Estoy muy feliz y mi familia está bien, esperemos que eso se vea reflejado dentro de la cancha”, manifestó el meta en diálogo con medios uruguayos.

Cabe recordar que, en caso de que Peñarol decida quedarse con los servicios de Brayan Cortés, deberá desembolsar 1,2 millones de dólares al conjunto “Popular”, monto que figura como opción de compra en el acuerdo vigente entre ambos clubes.

