Un delicado caso tiene en el epicentro a Peñarol que tuvo que rescindir el contrato de uno de sus futbolistas, quien acaba de ser condenado por abuso sexual. Se trata del volante uruguayo Diego García, compañero del chileno Brayan Cortés.

El martes la justicia argentina condenó al jugador de 28 años a seis años y ocho meses de prisión, por el hecho ocurrido el 24 de febrero del 2021 en contra de una deportista de Estudiantes de La Plata, club en el que García jugaba en ese entonces.

Todo esto sucedió en el marco de una fiesta que organizaron los futbolistas del cuadro Pincharrata en una casa, a la que asistieron las jugadoras de hockey de la institución, entre ellas la víctima.

El implicado quedó con arresto domiciliario en La Plata hasta que su caso se defina en la última instancia. El abogado querellante no quedó conforme con esta medida, pues pide que la condena se cumpla en una cárcel común.

“No estamos de acuerdo es en la morigeración del lugar de detención. Como particular damnificado vamos a impugnar el beneficio de prisión domiciliaria. Es un hecho gravísimo que debe cumplir en una cárcel común como pasa con cualquier ciudadano que es condenado por este aberrante delito“, dijo Marcelo Peña a Olé.

El proceso duró más de cuatro años y en este tiempo Diego García pudo continuar desempeñándose profesionalmente, jugando para Talleres de Córdoba, Patronato, Emelec, Liverpool de Montevideo y últimamente en Peñarol.

Eso sí, tras conocerse la condena su contrato con el Manya quedó automáticamente rescindido, pues existía una cláusula al respecto, según lo que decidiera la justicia trasandina.

En esta última temporada había disputado 47 partidos con el carbonero, en los que aportó con cinco goles y seis asistencias. Su última presencia fue el pasado fin de semana, en la final ida contra Nacional de Montevideo que terminó en empate 2-2 en el Estadio Campeón del Siglo.

Diego García fue rescindido en Peñarol tras conocerse su condena.

