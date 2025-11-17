El portero nacional, Brayan Cortés fue titular en lo que fue la dura victoria por 2-1 de Peñarol en el tiempo extra ante Liverpool de Montevideo, resultado que le da el pase a las finales del fútbol uruguayo al conjunto del golero chileno.

A pesar de lo que fue esta tremenda victoria, que ahora lo hará definir el campeonato ante su clásico rival, Nacional, el portero que pertence a Colo Colo le dio un importante dolor de cabeza a su equipo.

Tras este encuentro, Brayan Cortés salió con una fuerte contractura, la que sin duda preocupa a su entrenador Diego Aguirre pensando en los duelos definitorios ante Nacional.

Así lo informó el periodista Wilson Méndez en su cuenta de ‘X’, en la que indica que el golero chileno salió con una contractura compleja y que se someterá a estudios para conocer la cuantía de este problema físico.

Cortés genera preocupación | Foto: Photosport

“Precaución en Peñarol. Brayan Cortés sufrió una fuerte contractura, el martes se le realizarán estudios para comprobar la entidad de la lesión. El chileno quiere estar sí o sí en los clásicos“, informó.

En Colo Colo miran con atención

Esta situación de Brayan Cortés rápidamente prenden las alarmas en Colo Colo, en la que saben que el portero de cierta forma se puede jugar su continuidad en Peñarol en lo que son estas finales del fútbol uruguayo ante Nacional.

En el ‘Manya’ están analizando la continuidad de Cortés, por lo que de perderse estas finales ante Nacional, podría atentar con lo que es la decisión del club uruguayo en poder contar con el chileno para el 2026.

Cortés ha expresado su deseo de poder continuar en el fútbol uruguayo, en la que Peñarol y Colo Colo deberán alinearse para poder definir el portero nacional para la próxima temporada.