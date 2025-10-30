En la noche del miércoles se disputó la final de la Copa Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, donde el arquero chileno Brayan Cortés consiguió su primer título con Peñarol ante Plaza Colonia.

El Manya se impuso por 2-0 con autogol de Guillermo Reyes (63’) y un tanto de Eric Remedi (84’).

El portero que está a préstamo desde Colo Colo fue una de las grandes figuras de la definición, donde tuvo una extraordinaria intervención a los 33 minutos, evitando el gol de cabeza de Benjamín Acosta con una volada a mano cambiada para mantener su arco en cero.

El iquiqueño fue fundamental para darle su primer título al elenco carbonero en la Copa AUF Uruguay, torneo que se creó en 2022 y que hasta ahora solo había ganado Defensor Sporting.

Además, Peñarol también está encaminado al título en el Torneo de Clausura en la liga uruguaya, donde podría proclamarse campeón este fin de semana ante Defensor.

El futuro de Brayan Cortés está en veremos

Mientras tanto, Brayan Cortés está a la espera de conocer qué pasará con su futuro, ya que el préstamo termina en diciembre y hay una opción de compra de 1,4 millones de dólares, monto que en Colo Colo no quieren negociar.

Por su parte, desde el Campeón del Siglo están pensando si quedarse con los servicios del Indio o no, puesto que significa una gran inversión hacerse de su pase.