En la recta final de la Liga de Primera 2025, un verdadero terremoto remeció a un club de Primera División, noticia que bien podría impactar -de manera positiva- en Colo Colo.

Y es que en las últimas horas, se conoció una denuncia ante la FIFA por parte de un exjugador de Cobresal, club que podría hasta perder la categoría si es que resulta culpable.

Según reveló el periodista César Luis Merlo, el exjugador de los ‘Mineros’, Franco García, presentó una demanda contra el elenco de El Salvador acusando el no pago de la opción de compra de su pase mientras defendió los colores del club entre 2023 y 2024.

A su vez, sostiene que parte de su contrato no fue presentado ante la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), lo que podría traer terribles consecuencias al equipo que, hasta hoy, está clasificando a Copa Sudamericana ya que se encuentra en el séptimo lugar de la tabla de posiciones.

Colo Colo a Copa Sudamericana… ¿por secretaría?

El reglamento de la FIFA es más que claro en esta materia. Según está establecido en el artículo 84, inciso G del Código Disciplinario del ente rector del fútbol a nivel mundial: “La presentación de documentación adulterada a la Asociación, será sancionada con el descenso a la categoría inmediatamente inferior al final de la temporada. Asimismo, la presentación de documentación falsa a la Asociación será sancionada con la desafiliación”.

Colo Colo permanece más que atento a esta situación. Esto, debido a que los Albos están actualmente en el octavo lugar de la tabla y, de mantenerse todo tal cual, sumado al posible descenso por secretaría de los ‘Mineros’, podría ocupar el último cupo de clasificación a copas internacionales (podría ir a Copa Sudamericana).

Los Albos siguen atentos a esta situación

