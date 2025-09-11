En Colo Colo se alistan para la Supercopa 2025 de este fin de semana ante Universidad de Chile, en lo que será el debut del entrenador Fernando Ortiz en la banca del Cacique.

Este enfrentamiento se repetirá después de dos semanas, ya que el domingo 31 de agosto el Cacique se impuso por 1-0 a la U en el Superclásico válido por la fecha 22 de la Liga de Primera.

Hasta ese momento aún no era presentado el técnico argentino, quien asumió al otro día la dirección técnica del cuadro popular, sucediendo a la dupla técnica interina conformada por Hugo González y Luis Pérez.

El Tano ya suma ocho días de trabajos al mando del plantel, donde ha buscado impregnar su idea y el sistema de juego, que hasta ahora sería un 4-2-3-1.

Con ello ya se arma la que sería su primera formación en el cuadro popular, donde hay una gran sorpresa. Se trata de la inclusión de Tomás Alarcón en el mediocampo para acompañar a Vicente Pizarro. Quien quedaría fuera es el capitán Esteban Pavez.

Mientras que en defensa Jonathan Villagra se gana un puesto considerando también la baja de Alan Saldivia e imponiéndose sobre Emiliano Amor.

En ataque el único delantero sería el goleador Javier Correa, con Lucas Cepeda apoyando por el sector izquierdo, pero siendo parte de la línea de tres mediocampistas ofensivos.

Fernando Ortiz alista los últimos detalles para la Supercopa. (Foto: Colo Colo)

La probable formación de Colo Colo

Considerando lo anterior, esta es la formación que va armando Colo Colo para la Supercopa: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Vicente Pizarro, Tomás Alarcón, Lucas Cepeda, Arturo Vidal, Claudio Aquino; Salomón Correa.

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa?

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. La transmisión televisiva será a través de TNT Sports Premium y en la plataforma de streaming HBO Max.