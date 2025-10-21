El delantero argentino Nicolás Blandi protagonizó uno de los grandes momentos que dejó la fecha 13 del Torneo de Clausura en Argentina, donde el ex Colo Colo encaró a hinchas de Tigre en el empate 2-2 con Barracas Central.

El experimentado jugador de 35 años es parte del plantel del Guapo que visitó al Matador este lunes en el Estadio José Dellagiovanna, pero fue suplente y no ingresó a la cancha.

En el instante que le tocó hacer el trabajo precompetitivo al borde del campo de juego, Blandi recibió ataques por parte de la barra local, decidiendo encararlos y protagonizando un picante diálogo.

“Blandi, estás re devaluado, sos suplente en Barracas”, le gritó uno de los hinchas de Tigre. A lo que el futbolista se dirigió hasta la reja y le contestó: “Mirá que tengo siete títulos yo solo”.

“Pero estás devaluado igual Nico, es la realidad”, le respondió el fanático, mientras que Blandi volvió a su lugar soltando unas risas.

Este momento sacó aplausos entre los cibernautas, luego que se viralizara el extracto que alcanzó a grabar uno de los asistentes en aquel estadio.

Mira el VIDEO a continuación:

El mal recuerdo de Nicolás Blandi en Colo Colo

Lo cierto es que la carrera de Nicolás Blandi no ha podido despegar después de su salida de Colo Colo a mediados de 2021, cuando el club acordó su rescisión de contrato por el poco aporte.

Cabe recordar que el ex San Lorenzo de Almagro arribó al Estadio Monumental en 2020 por cerca de 1,2 millones de dólares. Pero solo pudo anotar dos goles en 21 partidos disputados.

Desde su salida de Macul ha jugado para Unión Santa Fe, volvió a San Lorenzo, luego pasó por Defensa y Justicia, Danubio de Uruguay y ahora lleva una temporada en Barracas Central donde solo ha disputado seis minutos en todo el año.