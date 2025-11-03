Colo Colo sigue luchando para no desmoronarse. La llegada de Fernando Ortiz a comienzos de septiembre, en reemplazo de Jorge Almirón, debía ser un golpe de timón. Sin embargo, con el correr de las fechas, se ha transformado en la profundización de una crisis que parece no tener fin.

Pese a la sufrida victoria sobre Ñublense en Chillán, el equipo albo deambula en la mitad de la tabla, y el gran objetivo de clasificar a una copa internacional —condición mínima para que el “Tano” continúe en 2026— aún está en suspenso.

El técnico argentino, que llegó con el cartel de revolucionar al Cacique, no ha dado con la tecla. Su contrato, que incluye una “cláusula de revisión” en diciembre, se ha convertido en uno de los temas más comentados en el Estadio Monumental.

Fernando Ortiz sigue luchando por quedarse en el puesto de DT de Colo Colo | FOTO: Andres Pina/Photosport

“Fernando Ortiz tomó Colo Colo porque necesitaba las lucas”

En más de una oportunidad, el periodista Marco Sotomayor ha cuestionado los verdaderos motivos que llevaron a Ortiz a asumir en Macul. Esta vez, en el programa Círculo Central, volvió a cargar con fuerza contra el DT.

“Es un entrenador poco serio. Fernando Ortiz llegó a Colo Colo a ganar unas lucas porque estaba cesante, le ofrecieron una muy buena plata y le dijeron que de aquí a diciembre si no nos clasifica (…) Ningún técnico pone esa cláusula, es antifutbolística. Este tipo lo tomó porque necesitaba las lucas”, expresó.

El comunicador además amplió su crítica, apuntando también al plantel. “Colo Colo tiene que cerrar rápidamente el año. Si clasifica o no clasifica pasa del hecho de la causa, pero lo que tiene que hacer es una cirugía mayor: sacar a 6 o 7 jugadores que no dan en el ancho”, cerró.

