Una nueva polémica envuelve a Colo Colo en un centenario que ya ha sido para el olvido. Otra vez las divisiones en Blanco y Negro se hacen sentir, luego que el director Ángel Maulén le haya pedido la renuncia al presidente Aníbal Mosa.

Aquello ocurrió el miércoles en la reunión de directorio mensual correspondiente a septiembre, donde el representante del bloque Vial/Ruiz-Tagle lanzó petición sobre la mesa.

Esto generó un nuevo conflicto en la concesionaria, pese a que el puertomontino no accedió a dar un paso al costado, siendo respaldado por su bloque y el Club Social y Deportivo Colo Colo.

Ante este nuevo escándalo, BOLAVIP se comunicó con una de las voces más respetadas por el pueblo colocolino, el histórico relator Vladimiro Mimica, quien lamentó lo ocurrido y entregó un diagnóstico fatal.

“Es un impensado, primero un impensado aniversario que se esperó con tanto tiempo, con tanta expectación, el aniversario de Colo Colo, y eso demuestra realmente que Colo Colo, la más importante institución deportiva del país, perdió absolutamente la brújula. No le pidamos resultados a un equipo de fútbol si la cabeza institucional está como está“, comenzó diciendo.

“Hoy Colo Colo honestamente ha perdido toda orientación, ha perdido la brújula y lo está llevando definitivamente al despeñadero institucional. El fútbol es posible de recuperar, en la cancha tu tienes la posibilidad siempre de revancha. Sin embargo, lo institucional es realmente lamentable y puede ser hasta irrecuperable“, alertó el magallánico.

Vladimiro Mimica lamenta la nueva crisis dirigencial de Colo Colo.

El desesperado llamado al Club Social y Deportivo Colo Colo

En esa línea, hizo un llamado al CSD Colo Colo como el único ente que puede parar con el desastre dirigencial en el cuadro popular.

“Es una tarea tremenda que le ponen a quienes tendrán que asumir definitivamente los roles dirigenciales de Colo Colo, que es el Club Social y Deportivo Colo Colo más temprano que tarde. Lamentable, un ejemplo horroroso que ha dado esta mal llamada industria del fútbol”, concluyó Mimica.