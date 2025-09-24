Ya han pasado más de cinco meses en que Colo Colo vivió uno de los días más complicados de su historia, cuando en el marco del partido contra Fortaleza por la fase grupal de Copa Libertadores, sufrieron la pérdida de dos de sus hinchas en las afueras del Estadio Monumental.

Los jóvenes Mylan Liempi y Martina Pérez fueron arrollados por un carro lanzagases de Carabineros, dejando al pueblo albo de luto justo en el año de su centenario.

En la misma jornada y, tras conocerse este incidente dentro del estadio, un grupo de hinchas causó graves desmanes rompiendo uno de los acrílicos del recinto albo haciendo posterior ingreso a la cancha.

El caos en el Colo Colo vs. Fortaleza sigue generando coletazos

Este grave suceso sigue calando hondo en Macul. Esta vez, en una nueva reunión de directorio de Blanco y Negro, el presidente Aníbal Mosa confesó que el bloque opositor solicitó que tanto él como el vicepresidente dieran un paso al costado tras aquel incidente.

Así lo confirmó el mandamás del “Cacique” en un punto de prensa, donde confesó: “Nos pidieron la renuncia al vicepresidente y al presidente ya que nos hacen responsables por la muerte de los dos niños que ocurrieron afuera del Estadio Monumental”.

Aníbal Mosa confirma que bloque opositor en Blanco y Negro solicitó su renuncia. (Foto: Photosport)

Sobre esto, Mosa añadió: “Cuatro directores en este caso, Ángel Maulén, Alfredo Stohwing, Diego González y Carlos Cortés, dicen que la responsabilidad de las dos muertes fuera del estadio es nuestra”.

“Encontramos que está fuera de lugar. No corresponde, se comprobó otro responsable en esta materia. No me lo esperaba pero de ellos me espero cualquier cosa, no esperaba que pudieran llegar a una cosa como esta”, cerró el timonel albo.