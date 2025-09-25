Un nuevo escándalo sacude a Colo Colo en el año del centenario. Otra vez las rencillas al interior de Blanco y Negro dan que hablar, ahora por la petición de renucia que hizo un director al presidente Aníbal Mosa.

Aquello ocurrió ayer (miércoles) en la reunión ordinaria de directorio, en la que participaron los tres representantes del bloque Mosa, los dos del Club Social y Deportivo Colo Colo y solo uno de los cuatro del bloque Vial/Ruiz-Tagle.

Este fue el director Ángel Maulén, quien solicitó la renuncia del timonel albo y del vicepresidente Eduardo Loyola, incluso habría propuesto que todo el directorio diera un paso al costado.

Según contó el propio Aníbal Mosa que dio una rueda de prensa terminada la reunión, se les culpa de la muerte de los dos jóvenes hinchas en las afueras del Estadio Monumental el 10 de abril.

“Nos pidieron la renuncia al vicepresidente y al presidente ya que nos hacen responsables por la muerte de los dos niños que ocurrieron afuera del Estadio Monumental”, declaró el puertomontino.

La versión de Ángel Maulén en Colo Colo

Más tarde, el propio Maulén dio a conocer su versión de lo sucedido en un breve diálogo con El Deportivo de La Tercera. Ahí explicó lo siguiente:

“Colo Colo está en una crisis, no se puede seguir así; debe haber un remezón. Por eso pedí la renuncia de Aníbal Mosa y Eduardo Loyola. También surgió la idea de que nos fuéramos todos y yo estoy de acuerdo con eso. Ojalá llegue gente joven, con nuevas ideas y menos odio. Debemos irnos todos”.

Ángel Maulén, director de Blanco y Negro que representa al bloque Vial/Ruiz-Tagle.

Pero las razones de fondo irían más allá de la culpablidad o no en los hechos del 10 de abril que desataron una debacle en el cuadro popular.

Así lo dio a conocer Dale Albo, apuntando al “alto costo político en el año del centenario (…) También acusan desorden administrativo en la gestión del actual presidente y una falta de compromiso al no velar por los intereses de Colo Colo”. A eso suman que se habría hipotecado el futuro del equipo por los fichajes y altos sueldos.

Pese a todo lo ocurrido en esta última reunión de directorio, en la que habría existido un fuerte cruce entre Loyola y Maulén, Mosa no dio un paso al costado y todo parece indicar que continuará al mando de la concesionaria alba.