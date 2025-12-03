Este miércoles se encendieron las alertas en Colo Colo por una información emanada desde Uruguay respecto al futuro del arquero Brayan Cortés.

El Indio se encuentra a préstamo en Peñarol por todo el segundo semestre, pero tras el cierre de la temporada en el fútbol uruguayo, el Manya debe tomar una decisión, ya que existe una opción de compra de 1,2 millones de dólares por el 80% del pase.

Esta mañana el periodista Wilson Méndez de Carve Deportiva adelantó que el portero chileno y otros cinco jugadores no estaban en los planes del carbonero para 2026.

Pero al mediodía, el director Jorge Nirenberg de Peñarol conversó con Radio ADN, donde descartó que se haya tomado una decisión con el iquiqueño.

“Aún no se ha hecho la evaluación, digamos, de todo lo ocurrido en este año 2025. Esas decisiones hay que tomarlas en frío, no en caliente recién terminado el campeonato. Así que todavía no hay ninguna definición”, comenzó aclarando.

Luego, el dirigente profundizó en la situación del golero de 30 años: “La evaluación de Brayan no se tomó ni se va a tomar todavía, porque hay que hacer una evaluación de todo el plantel y definir qué jugadores habría que retener y qué jugadores se irían”.

“Entre ellos está el tema de Brayan, que no es que haya que retenerlo o no, sino que hay una opción de compra o de renovación de préstamo. Dependiendo también del dinero, eso se podrá confirmar o no”, completó Nirenberg.

De esta forma, se puede deducir que en Peñarol quizás no hagan uso de la opción de compra, pero sí podrían buscar la extensión del préstamo.

Por su parte, el deseo de Cortés sería continuar en el Campeón del Siglo, pese a los cuestionamientos tras perder la final contra Nacional de Montevideo.

Brayan Cortés y Peñarol perdieron el título del fútbol uruguayo ante el clásico rival. (Foto: Dante Fernandez/FocoUy/Photosport)

