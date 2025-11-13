El delantero chileno Bruno Barticciotto ha tenido un llamativo desempeño en Santos Laguna, donde ha demostrado su capacidad goleadora y rapidez en el ataque del equipo que dirige Francisco Rodríguez Vílchez.

Su rendimiento en México ha llamado la atención de clubes tanto en Sudamérica como en Chile, lo que lo convierte en uno de los futbolistas más seguidos en este mercado de fichajes.

Barticciotto, hijo del histórico Marcelo Barticciotto, sigue estando a préstamo en los “Guerreros” desde Talleres de Córdoba, lo que complica su situación contractual.

Barticcioto ha disputado 21 partidos en México, donde ha convertido 8 goles | FOTO: Guadarrama/Getty Imagess)

En paralelo, el interés de Colo Colo no se ha apagado y aparece como una opción concreta, aunque las alternativas internacionales podrían influir en la decisión final del futbolista.

Racing Club e Independiente estarían interesados en Bruno Barticciotto

Fue en el canal de YouTube Balong Radio, del periodista Manuel de Tezanos, donde comentaron las pretensiones del ex Palestino.

“¿Qué sabemos nosotros en el Balong? Santos Laguna tiene la intención de comprar su pase, el jugador tiene que volver a Talleres, pero no querría continuar ahí”, comentaron, dejando en claro que su situación contractual aún genera incertidumbre.

Además, señalaron que “la opción de Colo Colo está, pero el jugador tiene acercamientos de dos clubes de Argentina, de dos conocidos de él: uno es Independiente de Gustavo Quinteros y el otro es Racing Club de Avellaneda de Gustavo Costas”.

Con esto, se confirma que Barticciotto tendrá varias alternativas para decidir su futuro: mantenerse en México, regresar a Argentina o incluso cumplir su sueño de jugar en el Cacique.

En síntesis…