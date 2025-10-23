Los hinchas de Universidad de Chile siguen recibiendo sanciones tras los hechos de violencia contra Independiente en Copa Sudamericana. A más de dos meses de lo ocurrido, el lamentable episodio continúa generando reacciones.

Esta vez, el Gobierno de Argentina -a través de su Ministerio de Seguridad Nacional- castigó a 100 fanáticos azules por su accionar en el Estadio Libertadores de América.

Según se detalló en un boletín oficial, los seguidores laicos mencionados no podrán asistir a eventos deportivos en todo el perímetro trasandino. ¿Por cuánto tiempo? El plazo dictado por las autoridades es indefinido.

“Es necesario neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterar, en cualquier forma la reunión deportiva, resulte pertinente registrar en el Programa TRIBUNA SEGURA a los causantes“, se señaló.

“Se estima conveniente la aplicación de la figura de “RESTRICCIÓN DE CONCURRENCIA ADMINISTRATIVA” a todo evento deportivo en todo el territorio nacional a la totalidad de los individuos nombrados”, agregó la misiva.

Cabe destacar que esta sanción se suma a la aplicada por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha pena rige hasta diciembre de 2027.

100 fanáticos de Universidad de Chile fueron sancionados por el Gobierno de Argentina. (Photosport)

Universidad de Chile irá al TAS

Por otra parte, hay que consignar que los azules anunciaron que irán al TAS para intentar reducir el castigo que impuso la CONMEBOL. Este es válido por 14 encuentros en certámenes internacionales: siete de local y siete de visita.