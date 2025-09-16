Todo listo para que esta semana arranque los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde los ochos mejores clubes del continente irán por la denominada ‘Gloria Eterna’.
El primer cruce de ida de los cuartos de final se disputará este martes y lo animarán los clubes argentinos Vélez Sarsfield y Racing Club, donde serán tres los futbolistas chilenos en cancha.
El conjunto de Liniers, donde militan Diego Valdés y Claudio Baeza, recibirán en el estadio José Amalfitani a la ‘Academia’ con el portero Gabriel Arias a la cabeza.
Vélez, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, avanzó hasta la ronda de los ocho mejores tras dejar en el camino al Fortaleza de Brasil, mientras que el conjunto de Avellaneda clasificó tras eliminar en una dramática llave al Peñarol de Brayan Cortés.
Cuándo y a qué hora juegan Vélez vs. Racing
El duelo entre Vélez Sarsfield y Racing se disputará este martes 16 de septiembre a las 19:00 horas de Chile en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires.
Dónde puedo ver GRATIS el duelo entre Vélez y Racing
El choque entre clubes argentinos por los cuartos de final de la Copa Libertadores podrás verlo EN VIVO por Chilevisión, Chilevisión.cl y la app MiCHV.
Programación cuartos de final ida Copa Libertadores
Martes 16 de septiembre:
- 19:00 horas – Vélez Sarsfield vs Racing
Miércoles 17 de septiembre:
- 21:30 horas – River Plate vs Palmeiras
Jueves 18 de septiembre:
- 19:00 horas – Liga de Quito vs Sao Paulo
- 21:30 horas – Flamengo vs Estudiantes La Plata