Todo listo para que esta semana arranque los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde los ochos mejores clubes del continente irán por la denominada ‘Gloria Eterna’.

El primer cruce de ida de los cuartos de final se disputará este martes y lo animarán los clubes argentinos Vélez Sarsfield y Racing Club, donde serán tres los futbolistas chilenos en cancha.

El conjunto de Liniers, donde militan Diego Valdés y Claudio Baeza, recibirán en el estadio José Amalfitani a la ‘Academia’ con el portero Gabriel Arias a la cabeza.

Vélez, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, avanzó hasta la ronda de los ocho mejores tras dejar en el camino al Fortaleza de Brasil, mientras que el conjunto de Avellaneda clasificó tras eliminar en una dramática llave al Peñarol de Brayan Cortés.

Racing viene de eliminar a Peñarol en Copa Libertadores (Getty Images).

Cuándo y a qué hora juegan Vélez vs. Racing

El duelo entre Vélez Sarsfield y Racing se disputará este martes 16 de septiembre a las 19:00 horas de Chile en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires.

Dónde puedo ver GRATIS el duelo entre Vélez y Racing

El choque entre clubes argentinos por los cuartos de final de la Copa Libertadores podrás verlo EN VIVO por Chilevisión, Chilevisión.cl y la app MiCHV.

Vélez Sarsfield viene al alza tras conquistar la Supercopa de Argentina (Getty Images).

Programación cuartos de final ida Copa Libertadores

Martes 16 de septiembre:

19:00 horas – Vélez Sarsfield vs Racing

Miércoles 17 de septiembre:

21:30 horas – River Plate vs Palmeiras

Jueves 18 de septiembre: