La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol actualizó su ranking este mes de septiembre. Universidad de Chile, Colo Colo, Palestino, Coquimbo Unido, Ñublense y Deportes Iquique son los clubes del fútbol chileno que aparecen en la clasificación de la IFFHS.

A nivel jugadores chilenos sólo hay uno que juega un equipo del top 10. Se trata de Erick Pulgar quien se desempeña en Flamengo, gigante brasileño y de Sudamérica que se ubica en el octavo lugar.

El mediocampista chileno venía siendo titularísimo en el Fla hasta sufrir una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho en el partido ante Bayern Múnich por el Mundial de Clubes. Aquello fue el 29 de junio.

Pulgar avanza favorablemente en su recuperación y ya no siente dolor, por lo que sigue dando pasos para su retorno a los trabajos con el primer equipo de forma normal.

Top 10 clubes del ranking IFFHS # Club Pts 1 Paris Saint-Germain 543 2 Real Madrid 494 3 Chelsea 483 4 Inter Milan 460 5 FC Barcelona 425 6 Bayern Munich 417 7 Borussia Dortmund 369 8 Flamengo 364 9 Arsenal 359 10 Atlético Madrid 349

El volante tiene contrato hasta diciembre de 2027, por lo que seguirá vinculado a uno de los clubes top del mundo.

Erick Pulgar juega en el octavo mejor equipo del ranking IFFHS (Foto: Photosport)

El otro chileno que juega en un equipo alto en el ranking

Después de Erick Pulgar viene Paulo Díaz es el otro chileno que juega en un equipo bien posicionado en el ranking de la IFFHS. El defensor es uno de las piezas claves en el equipo de Marcelo Gallardo, que hoy se ubica en el lugar 29 del mundo, lo que lo ubica como el mejor elenco argentino de la medición.