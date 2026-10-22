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Copa Libertadores

Flamengo vs. Estudiantes: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por las semifinales de la Copa Libertadores

Flamengo y Estudiantes se enfrentan este jueves 22 de octubre, por las semifinales de la Copa Libertadores. Los detalles de la televisación.

Flamengo vs. Estudiantes La Plata, Copa Libertadores
Flamengo vs. Estudiantes La Plata, Copa Libertadores

Flamengo recibe a Estudiantes este jueves 22 de octubre desde las 21:30 hora de Chile. El encuentro corresponde a las semifinales de la Copa Libertadores. La serie llega 0-0 después de la ida y todo se define en una sola noche: el que gane hoy juega la final.

Flamengo y Estudiantes se juegan el pase a la final de la Copa Libertadores en un partido que no admite otra chance.

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La actualidad de ambos equipos

Flamengo llega como favorito pero sin poder sacar ventaja en la ida: empató 0-0 como visitante ante Estudiantes y ese resultado obliga a ganar esta noche. Antes de ese cruce había igualado 1-1 de local ante Independiente del Valle y, en el partido anterior, se había impuesto 2-0 como visitante frente al mismo rival ecuatoriano.

Estudiantes sostuvo el cero en la ida jugando de local y ahora depende de un resultado en Brasil para meterse en la final. Llega con la confianza de haberle ganado 1-0 a Corinthians como visitante en su último compromiso de local, tras un empate 1-1 también ante el equipo brasileño.

El historial entre Flamengo y Estudiantes

El historial reciente entre los dos equipos muestra cinco enfrentamientos, con tres victorias de Flamengo, dos empates y ningún triunfo para Estudiantes. La diferencia de gol es corta, 4 a 3 a favor del equipo brasileño, lo que confirma que las últimas veces que se cruzaron los partidos fueron parejos. El 0-0 de la ida fue la muestra más reciente de esa paridad.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
16/10/2026 Estudiantes vs. Flamengo 0-0 CONMEBOL Libertadores
21/05/2026 Flamengo vs. Estudiantes 1-0 CONMEBOL Libertadores
30/04/2026 Estudiantes vs. Flamengo 1-1 CONMEBOL Libertadores
26/09/2025 Estudiantes vs. Flamengo 1-0 CONMEBOL Libertadores
19/09/2025 Flamengo vs. Estudiantes 2-1 CONMEBOL Libertadores

Horario del partido

  • Chile: 21:30 hs

Por dónde ver el partido

Todos los partidos de las semifinales

  • Palmeiras vs. Fluminense — miércoles 21 de octubre, final 0-1

En síntesis

  • Flamengo y Estudiantes se enfrentan este jueves 22 de octubre por las semifinales de la Copa Libertadores.
  • El partido se transmitirá por Chilevision, Disney+ Premium y ESPN5.
  • Flamengo llega tras empatar con Estudiantes 0-0.
  • Estudiantes llega tras empatar con Flamengo 0-0.
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