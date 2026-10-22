Flamengo vs. Estudiantes: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por las semifinales de la Copa Libertadores

Flamengo y Estudiantes se enfrentan este jueves 22 de octubre, por las semifinales de la Copa Libertadores. Los detalles de la televisación.

Flamengo recibe a Estudiantes este jueves 22 de octubre desde las 21:30 hora de Chile. El encuentro corresponde a las semifinales de la Copa Libertadores. La serie llega 0-0 después de la ida y todo se define en una sola noche: el que gane hoy juega la final.

Flamengo y Estudiantes se juegan el pase a la final de la Copa Libertadores en un partido que no admite otra chance.

La actualidad de ambos equipos

Flamengo llega como favorito pero sin poder sacar ventaja en la ida: empató 0-0 como visitante ante Estudiantes y ese resultado obliga a ganar esta noche. Antes de ese cruce había igualado 1-1 de local ante Independiente del Valle y, en el partido anterior, se había impuesto 2-0 como visitante frente al mismo rival ecuatoriano.

Estudiantes sostuvo el cero en la ida jugando de local y ahora depende de un resultado en Brasil para meterse en la final. Llega con la confianza de haberle ganado 1-0 a Corinthians como visitante en su último compromiso de local, tras un empate 1-1 también ante el equipo brasileño.

El historial entre Flamengo y Estudiantes

El historial reciente entre los dos equipos muestra cinco enfrentamientos, con tres victorias de Flamengo, dos empates y ningún triunfo para Estudiantes. La diferencia de gol es corta, 4 a 3 a favor del equipo brasileño, lo que confirma que las últimas veces que se cruzaron los partidos fueron parejos. El 0-0 de la ida fue la muestra más reciente de esa paridad.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 16/10/2026 Estudiantes vs. Flamengo 0-0 CONMEBOL Libertadores 21/05/2026 Flamengo vs. Estudiantes 1-0 CONMEBOL Libertadores 30/04/2026 Estudiantes vs. Flamengo 1-1 CONMEBOL Libertadores 26/09/2025 Estudiantes vs. Flamengo 1-0 CONMEBOL Libertadores 19/09/2025 Flamengo vs. Estudiantes 2-1 CONMEBOL Libertadores

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Horario del partido

Chile: 21:30 hs

Por dónde ver el partido

Todos los partidos de las semifinales

Palmeiras vs. Fluminense — miércoles 21 de octubre, final 0-1

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En síntesis