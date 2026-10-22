Flamengo vs. Estudiantes: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por las semifinales de la Copa Libertadores

Flamengo recibe a Estudiantes este jueves 22 de octubre desde las 21:30 hora de Chile. El encuentro corresponde a las semifinales de la Copa Libertadores. La serie llega 0-0 después de la ida y todo se define en una sola noche: el que gane hoy juega la final.
Flamengo y Estudiantes se juegan el pase a la final de la Copa Libertadores en un partido que no admite otra chance.
La actualidad de ambos equipos
Flamengo llega como favorito pero sin poder sacar ventaja en la ida: empató 0-0 como visitante ante Estudiantes y ese resultado obliga a ganar esta noche. Antes de ese cruce había igualado 1-1 de local ante Independiente del Valle y, en el partido anterior, se había impuesto 2-0 como visitante frente al mismo rival ecuatoriano.
Estudiantes sostuvo el cero en la ida jugando de local y ahora depende de un resultado en Brasil para meterse en la final. Llega con la confianza de haberle ganado 1-0 a Corinthians como visitante en su último compromiso de local, tras un empate 1-1 también ante el equipo brasileño.
El historial entre Flamengo y Estudiantes
El historial reciente entre los dos equipos muestra cinco enfrentamientos, con tres victorias de Flamengo, dos empates y ningún triunfo para Estudiantes. La diferencia de gol es corta, 4 a 3 a favor del equipo brasileño, lo que confirma que las últimas veces que se cruzaron los partidos fueron parejos. El 0-0 de la ida fue la muestra más reciente de esa paridad.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|16/10/2026
|Estudiantes vs. Flamengo
|0-0
|CONMEBOL Libertadores
|21/05/2026
|Flamengo vs. Estudiantes
|1-0
|CONMEBOL Libertadores
|30/04/2026
|Estudiantes vs. Flamengo
|1-1
|CONMEBOL Libertadores
|26/09/2025
|Estudiantes vs. Flamengo
|1-0
|CONMEBOL Libertadores
|19/09/2025
|Flamengo vs. Estudiantes
|2-1
|CONMEBOL Libertadores
Horario del partido
- Chile: 21:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Chilevision, Disney+ Premium, ESPN5
- Argentina: Telefe, Fox Sports, Disney+ Premium, mitelefe
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: ESPN3, Disney+ Premium
- Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fubo, beIN SPORTS CONNECT
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos
Todos los partidos de las semifinales
- Palmeiras vs. Fluminense — miércoles 21 de octubre, final 0-1
En síntesis
- Flamengo y Estudiantes se enfrentan este jueves 22 de octubre por las semifinales de la Copa Libertadores.
- El partido se transmitirá por Chilevision, Disney+ Premium y ESPN5.
- Flamengo llega tras empatar con Estudiantes 0-0.
- Estudiantes llega tras empatar con Flamengo 0-0.