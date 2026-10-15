Estudiantes vs. Flamengo en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por las semifinales de la Copa Libertadores

Estudiantes y Flamengo se enfrentan este jueves 15 de octubre, por las semifinales de la Copa Libertadores. Los detalles de la televisación.

El jueves 15 de octubre se define buena parte de lo que resta de la Copa Libertadores, con Estudiantes y Flamengo midiéndose por un lugar en la final. El Pincha llega golpeado en el historial reciente, pero en semifinales cualquier detalle puede cambiar todo.

Hay una final en juego y ninguno de los dos quiere quedarse a mitad de camino. Flamengo llega como el favorito, aunque Estudiantes ya demostró que en estas instancias no le teme a nadie.

Horario del partido

Chile: 21:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Estudiantes llega con una racha positiva que lo tiene cómodo antes de semejante examen: ganó de visitante ante Corinthians, empató como local contra el mismo rival y antes había goleado a Universidad Católica. El equipo argentino muestra solidez y sabe que una Libertadores se define con mínimos detalles, algo que no le resulta ajeno en los últimos cruces continentales.

Flamengo también llega firme, aunque con algún traspié reciente. Igualó como local frente a Independiente del Valle después de haberle ganado de visitante, y antes había vencido a Cruzeiro. El Mengão es el favorito de la serie y quiere confirmarlo en Argentina, consciente de que una definición por penales o un resultado adverso puede complicarle los planes de pelear otra final continental.

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El historial entre Estudiantes y Flamengo

El historial reciente entre ambos favorece claramente a Flamengo, que se impuso en tres de los últimos cuatro cruces y solo cedió un empate. En el enfrentamiento más reciente, Flamengo 1-0 Estudiantes, el equipo brasileño volvió a quedarse con la ventaja, aunque antes hubo un empate 1-1. La diferencia de gol también es ajustada, 4 contra 3 a favor del Mengão, lo que confirma que las últimas veces que se vieron las caras los partidos estuvieron lejos de ser una goleada.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/05/2026 Flamengo vs. Estudiantes 1-0 CONMEBOL Libertadores 30/04/2026 Estudiantes vs. Flamengo 1-1 CONMEBOL Libertadores 26/09/2025 Estudiantes vs. Flamengo 1-0 CONMEBOL Libertadores 19/09/2025 Flamengo vs. Estudiantes 2-1 CONMEBOL Libertadores

Todos los partidos de las semifinales

Fluminense vs. Palmeiras — miércoles 14 de octubre, final 1-2

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En síntesis