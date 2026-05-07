EN VIVO: Coquimbo Unido vs. Universitario por la Copa Libertadores relato en directo

Coquimbo Unido y Universitario de Perú juegan hoy un duelo clave en la Copa Libertadores

Coquimbo Unido hoy tiene un duelo crucial dentro de la fase de grupos por la Copa Libertadores, en el que los ‘Piratas’ recibirán en casa a Universitario de Perú en un partido de alto impacto.

Los dirigidos por Hernán Caputto llegan a este duelo en el segundo lugar de la tabla de posiciones con cuatro unidades, en la que esperan poder sumar un triunfo para sacar distancia de su rival de hoy y Nacional de Uruguay, quienes también tienen cuatro puntos.

Por otra parte, Universitario llega con el ánimo arriba tras lo que fue su revitalizadora victoria en condición de local ante Nacional de Uruguay por 4-2, resultado que lo prendió en la lucha por la clasificación.

Recordar que ambos equipos ya se vieron las caras dentro de esta edición de la Copa Libertadores, en donde Coquimbo Unido venció por 2-0 a Universitario en el Estadio Monumental de Perú con goles de Cristián Zavala y Nicolás Johansen.

El cuerpo arbitral ya está en el Francisco Sánchez Rumoroso | Foto: Photosport

Quién transmite EN VIVO Coquimbo Unido vs Universitario

El choque entre Coquimbo Unido y Universitario será televisado por ESPN en territorio nacional. Vía streaming será emitido por Disney+ para sus suscriptores Premium.

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Sigue EN VIVO Coquimbo Unido vs. Universitario