VIDEO | Nuevas imágenes revelan cómo comenzó la pelea entre U. Católica y Colo Colo tras el clásico

Salen nuevas imágenes tras lo que fue el conflicto entre la Universidad Católica y Colo Colo.

El duelo entre Universidad Católica y Colo Colo sigue dando que hablar y todo esto tras el feroz conflicto que se vivió entre ambos equipos finalizado el encuentro en el Claro Arena.

‘Cruzados’ y ‘Albos’ disputaron un duelo aparte en lo que fue un inesperado conato, el que no estaba claro la razón por la que se produjo, pero que provocó empujones y golpes por parte de ambas escuadras.

En las últimas horas, desde TNT Sports se dieron a conocer nuevas imágenes de lo que fue este pleito, en la que se reveló la razón por la que se desarrolló este encontrón a final del duelo.

Todo comenzó en el encontrón entre Vicente Bernedo y Javier Correa, en la que este último celebró con todo el triunfo de Colo Colo, algo que no gustó mucho el portero de la UC y luego de esto, se formó la pelea que volvió a enfrentar a ambos equipos.

El pleito que se provocó en el final | Foto: Photosport

VIDEO: REVISA LAS NUEVAS IMÁGENES DE ESTA PELEA