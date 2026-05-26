¿Se suspende U. de Chile vs Deportes Concepción? ANFP y Ministerio del Deporte ya tomaron una decisión

La solicitud presentada por el Sitio de la Memoria durante las últimas horas generó incertidumbre en torno al compromiso entre azules y lilas.

Universidad de Chile ya comienza a enfocarse en su próximo desafío de la Liga de Primera 2026, donde deberá enfrentar a Deportes Concepción en un encuentro que ha generado inesperada polémica durante las últimas horas.

El compromiso entre azules y lilas apareció en el centro de la discusión luego de que surgiera una solicitud para suspender el partido, situación que rápidamente provocó debate tanto en redes sociales como entre los hinchas del fútbol chileno.

La información fue dada a conocer por el periodista Rodrigo Herrera en el programa Con Camiseta, donde reveló que el Sitio de la Memoria presentó formalmente una petición para reprogramar el compromiso debido a actividades por la celebración del Día del Patrimonio para ese mismo fin de semana.

La U buscará dejar atrás la derrota ante Cobresal | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

El partido entre la U y Deportes Concepción sigue en pie

Sin embargo, durante las últimas horas se conocieron importantes novedades respecto a esta situación y todo indica que el encuentro seguirá en pie según la programación original.

Según informó El Mostrador, el Ministerio del Deporte rechazó oficialmente la solicitud presentada por el Sitio de la Memoria para suspender el cotejo.

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A través de un correo institucional, la secretaría de Estado lamentó la situación expuesta por la Corporación, aunque dejó en claro “la imposibilidad de suspender el encuentro”.

Junto con ello, el organismo también ofreció coordinación con el Ministerio de las Culturas “para efectuar los ajustes necesarios en la información disponible en la plataforma”, intentando mitigar el impacto de la programación deportiva en las actividades ya organizadas.

Por otra parte, la ANFP también fijó postura respecto a la posibilidad de modificar el encuentro y explicó las dificultades logísticas que implicaría alterar el calendario ya establecido. “El cambio de un partido ya programado desencadena una serie de efectos en el resto de la programación y altera las distintas logísticas de todos los involucrados”, señalaron desde el organismo rector del fútbol chileno.

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De esta manera, se descar tan cambios de última hora para el compromiso entre azules y lilas.

En resumen…