Los Albos se escapan en la tabla con 30 puntos y logran sacarse 10 unidades a los "Cruzados".

Colo Colo logró demostrar carácter en uno de los partidos más complejos del semestre. El equipo de Fernando Ortiz derrotó por 2-1 a Universidad Católica en el Claro Arena, pese a comenzar abajo en el marcador, y dio un golpe importante en la pelea por el campeonato.

El arranque fue ideal para los cruzados. Apenas a los 7 minutos, un desafortunado despeje de Arturo Vidal terminó en autogol, permitiendo que la UC se adelantara temprano. El conjunto local manejó por momentos el encuentro, mientras el “Cacique” buscaba respuestas ofensivas.

Pero cuando parecía que Católica se iba al descanso con ventaja, apareció el hombre del momento. Javier Correa igualó el partido a los 41’ y, antes del entretiempo, volvió a castigar con otra gran definición para poner el 2-1 a los 45’, firmando una remontada express para los albos.

Colo Colo lo gana con doblete de Correa a la UC.

En la segunda mitad, Colo Colo apostó por controlar el trámite y resistir los intentos de los “Cruzados”. Eso sí, no todo fue celebración: Correa salió reemplazado al iniciar el complemento, generando preocupación por una posible molestia física justo cuando atraviesa su mejor racha goleadora de la temporada.

El pitazo final confirmó una victoria que vale más que tres puntos. Colo Colo ganó el clásico, amplió distancias en la tabla y llega fortalecido al tramo decisivo del torneo.

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Así quedan Colo Colo y Universidad Católica en la tabla

El triunfo deja a Colo Colo más líder que nunca con 30 puntos, sacando ventaja sobre sus perseguidores y consolidándose como el principal candidato al título tras 13 fechas disputadas.

Por su parte, Universidad Católica permanece en el cuarto puesto con 20 unidades, perdiendo terreno respecto a la cima y dejando escapar una oportunidad clave de acercarse en la lucha alta.

# Equipos PTS J Gol +/- G E P Últimas 1 Colo Colo 30 13 22:10 12 10 0 3 V V V V D 2 Huachipato 22 13 21:17 4 7 1 5 D V E V V 3 Limache 21 13 26:17 9 6 3 4 D D E V D 4 U. Católica 20 13 27:19 8 6 2 5 D V D D V 5 Coquimbo 20 13 19:16 3 6 2 5 E V D V E 6 Palestino 20 13 21:20 1 6 2 5 V V D V V 7 Everton 19 13 15:11 4 5 4 4 E V V E D 8 O’Higgins 19 12 17:17 0 6 1 5 D V V D V 9 Ñublense 18 13 15:17 -2 4 6 3 E D D E V 10 U. de Concepción 18 13 12:21 -9 5 3 5 E V D D V 11 U. de Chile 17 12 11:7 4 4 5 3 D V E D V 12 La Serena 17 13 18:20 -2 4 5 4 V D E E V 13 Audax Italiano 14 13 17:20 -3 4 2 7 V D E D D 14 Cobresal 13 13 19:25 -6 4 1 8 D V D D D 15 Dep. Concepción 11 13 10:19 -9 3 2 8 V D V E D 16 U. La Calera 10 13 12:26 -14 3 1 9 D D D V V