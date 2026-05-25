Deportes Concepción oficializó la contratación de Fernando Díaz como su flamante nuevo director técnico para la temporada 2026, transformándose en el tercer estratega que asume la conducción del plantel en lo que va de año

Este lunes fue oficializado por Deportes Concepción, su nuevo entrenador Fernando Díaz, el que debutará en la banca ni más, ni menos, que ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

La campaña del León de Collao ha sido un verdadero torbellino de emociones y drásticas decisiones. Debido a la magra cosecha de puntos que hoy mantiene a la institución penando en la última posición de la tabla de la Liga de Primera, la dirigencia ya cortó las cabezas de Patricio Almendra y Walter Lemma en el transcurso de la primera rueda.

Pese a que el panorama asomaba desolador, el interino Alejandro Gutiérrez le dio un tremendo tanque de oxígeno al club tras vencer por un sólido 2-0 a Huachipato en la reciente fecha 13, inyectando una alta dosis de fe en la fanaticada.

Con el objetivo de consolidar esa senda de salvación, la regencia lila amarró el retorno de Fernando Díaz al balompié criollo tras su última experiencia en Deportes Iquique y sus recordadas e históricas campañas al mando de Coquimbo Unido.

Joaquín Larrivey tendrá en el banco a su suegro Gerardo Reinoso.

El suegro del Bati se viste de lila

A través de sus plataformas oficiales, el “Conce” le dio la bienvenida a su nuevo jefe técnico: “¡Bienvenido al León de Collao! Fernando Díaz asume oficialmente la banca de Deportes Concepción para la temporada 2026, acompañado por Gerardo Reinoso como ayudante técnico y Carlos Roque en la preparación física”.

Publicidad

Y es ahí donde brota la gran trastienda de este fichaje. El nuevo asistente de Díaz no es otro que Gerardo “La Vieja” Reinoso, histórico exfutbolista que posee un vínculo de parentesco directo con el jugador más determinante de Deportes Concepción.

Reinoso es el suegro de Joaquín Larrivey (padre de su esposa Agustina), por lo que a partir de esta semana el goleador lila tendrá que recibir las instrucciones técnico-tácticas y rendir cuentas futbolísticas nada más ni nada menos que ante su propio familiar en el Centro de Entrenamiento de Concepción. Un cruce de códigos y lazos de sangre totalmente inédito en el profesionalismo nacional.