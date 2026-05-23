Fiel a su estilo directo, confrontacional y sin pelos en la lengua, uno de los máximos referentes en la historia de Universidad de Chile volvió a remecer el panorama futbolístico nacional

En una íntima conversación con el Sifup donde repasó su exitosa trayectoria bajo los tres tubos, Johnny Herrera, leyenda de Universidad de Chile destapó una desconocida trastienda de sus ausencias en la Roja y apuntó con nombre y apellido al actual gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, como el gran responsable de cerrarle las puertas en el proceso de Marcelo Bielsa.

A pesar de haber ganado prácticamente todo a nivel de clubes con el cuadro laico, el actual comentarista de TNT Sports reconoció que mantiene una espina clavada respecto a su historia con la camiseta de la selección chilena. “Cumplí todos los sueños que pude tener en mi vida. Siempre saco un poquito la selección, porque de un minuto a otro me desilusioné un poco”, confesó el Samurai.

Herrera lamenta profundamente no haber formado parte del arranque de la Generación Dorada, justo en una época donde su rendimiento individual en el medio local era superlativo.

“No me llamaban en mi mejor momento y jugaban todos: (Paulo) Garcés, (Nicolás) Peric, (Francisco) Prieto, Lucho Marín, Claudio Bravo, (Eduardo) Lobos… Jugaron todos los arqueros promedio de mi edad que estaban en la proyección para ser el arquero de la selección”, reclamó con evidente amargura.

Johnny Herrera está desilusionado de la selección chilena

El dardo directo a Daniel Morón y Colo Colo

Fue en ese instante de la charla cuando el exguardameta laico disparó el bombazo, acusando una supuesta “campaña de mala fama” liderada por el histórico portero del archirrival, quien en ese entonces formaba parte del staff técnico del Loco Bielsa en Juan Pinto Durán.

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“Como era Morón, que habíamos sido medio rivales, me tenía catalogado como conflictivo. El dato que le pasaron a Bielsa era ese: ‘No llamemos a este hueón por conflictivo’”, desclasificó Herrera sin tapujos, sembrando la polémica sobre los criterios que gatillaron su marginación del proceso que llevó a Chile al Mundial de Sudáfrica.

“No podía tener un segundo arquero tan bueno en la banca”

Para finalizar su descargo, el multicampeón con la U recordó que la tónica de no ser considerado se mantuvo durante el período de Claudio Borghi al mando de la Roja, aunque en esa oportunidad le atribuyó la decisión a un factor netamente futbolístico y de manejo de camarín.

“Después el Bichi tampoco me llama, no podía tener un segundo arquero tan bueno en la banca. Eran decisiones que respetaba, no me llaman y punto, pero veía cómo rendían los arqueros que estaban y es lo que me tocó. Ahí me enfoqué en mi equipo y mi selección es la U”, cerró de forma tajante Johnny Herrera, dejando en claro que su verdadero romance en el fútbol siempre fue con la hinchada azul.