Tras Nacional vs. Coquimbo Unido: así quedó el Grupo B de Copa Libertadores

Pese a la caída por la mínima ante Nacional en Montevideo, los 'Piratas' clasificaron a octavos de final como líderes del Grupo B de Copa Libertadores.

Coquimbo Unido sufrió una ajustada derrota por 1-0 ante Nacional de Montevideo, aunque le alcanzó para sellar una histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 como líder del Grupo B.

El único tanto del encuentro llegó temprano, a los 7 minutos, cuando el delantero uruguayo Maximiliano Gómez sacó un espectacular tiro libre que dejó sin opciones al portero Gonzalo Flores.

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Pese al golpe inicial, el elenco dirigido por Hernán Caputto tuvo una gran oportunidad para reaccionar en el complemento, ya que Nacional quedó con un hombre menos justo antes del descanso tras la expulsión de Tomás Viera por una dura infracción.

Sin embargo, los aurinegros no lograron aprovechar la superioridad numérica y terminaron inclinándose por la cuenta mínima en el Estadio Parque Central. De todas maneras, gracias a los resultados del grupo, Coquimbo cerró la fase con 10 puntos y aseguró el primer lugar de la zona tras el empate de Deportes Tolima con Universitario (0-0).

Así, el campeón del fútbol chileno firma una campaña histórica, que en apenas su segunda participación en Copa Libertadores consiguió instalarse entre los 16 mejores equipos del continente. Ahora, el ‘Barbón’ deberá esperar el sorteo de Conmebol para conocer a su rival en octavos de final.

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