El cuadro de Hernán Caputto hace historia y se mete dentro de los 16 mejores del certamen.

No fue una noche brillante, pero sí suficiente para cumplir el gran objetivo. Coquimbo Unido perdió por la cuenta mínima frente a Nacional de Uruguay en el Gran Parque Central, aunque de todas formas selló una histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder del Grupo B.

El único tanto del compromiso llegó temprano. A los 6 minutos, Maximiliano Gómez aprovechó una desconcentración defensiva y marcó el 1-0 para el “Bolso”. El panorama parecía abrirse para los aurinegros antes del descanso, cuando Tomás Viera fue expulsado en Nacional al 45’, dejando a los locales con diez hombres durante todo el complemento.

Sin embargo, pese a jugar más de 45 minutos con superioridad numérica, el equipo dirigido por Hernán Caputto no logró encontrar espacios ni generar la claridad suficiente para rescatar al menos un empate en Montevideo.

Aun así, las noticias desde Perú terminaron favoreciendo a los chilenos. El empate 0-0 entre Universitario y Deportes Tolima permitió que Coquimbo mantuviera el primer lugar del grupo con 10 puntos, mientras que los colombianos avanzaron segundos con 8 unidades. Nacional quedó tercero y disputará la Copa Sudamericana.

Los posibles rivales de Coquimbo Unido en octavos de final

Por terminar como líder del Grupo B, Coquimbo deberá enfrentar a uno de los equipos que clasifiquen segundos en sus respectivos grupos de Copa Libertadores.

Coquimbo hace historia y se mete por primera vez entre los 16 mejores de la Copa Libertadores. (Foto: Photosport)

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Hasta ahora, los únicos rivales confirmados son: Estudiantes de La Plata (Argentina), Mirassol (Brasil) e incluso Deportes Tolima (Colombia) con quienes ya compartieron grupo.

El resto de los posibles adversarios aún se definirá tras el cierre completo de la fase grupal. Lo cierto es que Coquimbo evitó cruzarse con otros líderes y tendrá ventaja deportiva para definir de local en la serie de octavos, otro premio a una campaña que ya quedó marcada en la historia del club.

Así están los grupos de Copa Libertadores