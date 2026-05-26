VIDEO | El conflicto que pocos vieron en la pelea entre la U. Católica y Colo Colo: “Hediondo de…”

El conflicto que se dio a conocer en las últimas horas tras el duelo entre la UC y Colo Colo.

El duelo entre Universidad Católica y Colo Colo sigue generando reacciones tras lo que fue su polémico cierre, en la que jugadores de ambos equipos se terminaron enfrentando en un gresca en el Claro Arena.

Horas después de este duelo, ha aparecido variado material sobre lo que fue este conflicto que involucró a ‘Cruzados’ y ‘Albos’ en la trifulca del final, en donde se vieron distintos focos de pleito.

En las últimas horas, en TNT Sports apareció un nuevo material sobre lo que fue este pelea, en la que dio a conocer un enfrentamiento que pasó desapercibido entre el kinesiólogo de Colo Colo, Javier Díaz Ferrada y los jugadores de la UC.

¿La razón? el kinesiólogo del ‘Cacique’ encendió la pelea aún más tras tirar agua a los jugadores de la UC, quienes luego de este acto Clemente Montes y Justo Giani lo fueron a increpar y tuvieron un enfrentamiento directo, el que pudo pasar a mayores.

VIDEO: REVISA LA SITUACIÓN QUE SE VIVIÓ EN EL CLÁSICO