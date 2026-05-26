¡Terremoto en el fútbol chileno! Entrenador presenta su renuncia pese a los buenos resultados

El técnico dejó su cargo, en medio de una campaña donde el equipo se mantenía en la parte alta.

Deportes Puerto Montt ha sido uno de los equipos protagonistas de la presente temporada en la Primera B, instalándose en la parte alta de la tabla y consolidándose como uno de los principales candidatos en la lucha por el ascenso.

El buen rendimiento de los “Delfines” ha estado acompañado por una campaña que, durante gran parte del torneo, los ha mantenido en la pelea por el liderato, generando grandes expectativas entre su hinchada.

Sin embargo, en medio de este buen momento deportivo, una inesperada decisión sacudió al club sureño en las últimas horas.

Emiliano Astorga explica su renuncia a la banca de Deportes Puerto Montt

Tras la derrota por 2 a 0 ante San Marcos de Arica en el Estadio Chinquihue, el entrenador Emiliano Astorga decidió presentar su renuncia a la banca del conjunto albiverde, lo que tomó por sorpresa a la interna de la institución.

El propio estratega explicó la situación en conversación con AS Chile, detallando que su decisión responde exclusivamente a motivos personales y familiares.

“Renuncié por asuntos familiares. Estaba solo en Puerto Montt y mi familia en Curacaví. Tengo niños pequeños que estuvieron enfermos, y mi señora está sola a cargo de ellos. Por eso tomé la decisión de irme del club”, señaló.

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Emiliano Astorga abandona a los “Hijos del Temporal” | FOTO: Jose Robles/Photosport

“Es algo que ya venía meditando y estaba viajando seguido para poder estar con ellos. No era menor la distancia entre Puerto Montt y Curacaví. Le di a entender a los dirigentes que la decisión era por eso”, añadió.

Por último, Astorga dejó en claro que “no es nada deportivo. Estamos a tres puntos del líder, entonces no va por ahí. Es porque estoy demasiado lejos de mi familia y han sido semanas difíciles. No quiero estar dirigiendo a medias, quiero estar bien anímicamente. Tomé más lo familiar que lo deportivo”.

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Con esta decisión, Puerto Montt pierde a su director técnico en plena lucha por el ascenso, obligando al club a reordenar su panorama en un momento clave del campeonato.

En resumen…

Emiliano Astorga presentó su renuncia como entrenador de Deportes Puerto Montt luego de la derrota ante San Marcos de Arica.

El técnico explicó que la decisión fue tomada por motivos familiares, principalmente por la distancia con su familia y la situación personal que atraviesa, descartando problemas deportivos.