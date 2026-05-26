¡Y no fue Javier Correa!: el jugador que dejó loco a Claudio Bravo en el clásico entre la UC y Colo Colo

El ídolo nacional, Claudio Bravo quedó maravillado con este jugador tras el clásico entre la UC y Colo Colo.

Universidad Católica y Colo Colo protagonizaron un disputado clásico dentro del fútbol chileno, en donde los ‘Albos’ golpearon fuerte y vencieron por 2-1 a los ‘Cruzados’ en el Claro Arena, sumando un triunfo valioso para lo que es su gran sueño de conseguir el título.

Tras lo que fue este duelo, un histórico nacional como lo es Claudio Bravo tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y comentó lo que dejó este partido, en la que quedó maravillado con el rendimiento particular de un jugador: Juan Francisco Rossel.

“El punto positivo fue lo que hizo Rossel, que a veces cuesta entender que como no tiene continuidad y como no juega habitualmente, porque vemos a un chico que te demuestra una habilidad distinto al resto”, parte señalando Bravo.

Agregando a esto, el ‘Bicampeón de América’ con La Roja destacó de gran forma lo que fue el nivel que mostró Rossel en este clásico, en la que lo vio con condiciones diferentes al jugador de la UC.

Bravo quedó maravillado con Rossel | Foto: Photosport

“Te demuestra una velocidad diferente, un chico que cuando coge el balón, da la sensación de peligro y tú dices ¿por qué no juega si tiene todo para poder jugar?”, declara.

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Concluyendo, Bravo deja un importante mensaje en la Universidad Católica por Juan Francisco Rossel, en la que pide a gritos que se le otorgue toda la confianza al atacante para que pueda mostrar su buen nivel y logre su consolidación en esta temporada.

“Todos estos chicos deben tener una valía de sentirse importante dentro de un grupo, sentirse motivados, la media parte que hizo es para sentirse reforzado y sienta que puede pelear un puesto de jugador titular, fue el más determinante en el juego de la UC”, cerró.

En Síntesis

Colo Colo venció 2-1 a Universidad Católica en el clásico disputado en el Claro Arena.

venció 2-1 a Universidad Católica en el clásico disputado en el Claro Arena. Claudio Bravo elogió el rendimiento del delantero Juan Francisco Rossel en el programa ESPN.

elogió el rendimiento del delantero Juan Francisco Rossel en el programa ESPN. El histórico arquero calificó a Juan Francisco Rossel como el jugador más determinante de la UC.